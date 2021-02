**Sanremo: Emanuele Filiberto, 'senza pubblico? Ridicolo, non è così che si combatte virus'** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Un cantante ha bisogno del pubblico, solo la televisione non è la stessa cosa. Un presentatore, un conduttore come Fiorello, che si appoggia molto alla platea per le sue battute, ha bisogno del pubblico. Vogliamo tutti fare i perbenisti e i politically correct, ma è Ridicolo perché non è così che si combatte il virus". A dirlo all'Adnkronos è Emanuele Filiberto di Savoia, ex concorrente del festival di Sanremo nel 2010 con il brano 'Italia amore mio', commentando l'ufficialità della decisione della Rai di eliminare del tutto il pubblico dell'Ariston durante il festival. "Giusto fare comunque il festival, Sanremo deve andare avanti, l'industria della musica deve andare avanti, ma non è così ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Un cantante ha bisogno del, solo la televisione non è la stessa cosa. Un presentatore, un conduttore come Fiorello, che si appoggia molto alla platea per le sue battute, ha bisogno del. Vogliamo tutti fare i perbenisti e i politically correct, ma èperché non èche siil". A dirlo all'Adnkronos èdi Savoia, ex concorrente del festival di Sanremo nel 2010 con il brano 'Italia amore mio', commentando l'ufficialità della decisione della Rai di eliminare del tutto ildell'Ariston durante il festival. "Giusto fare comunque il festival, Sanremo deve andare avanti, l'industria della musica deve andare avanti, ma non è...

