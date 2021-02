Sanremo, Amadeus piazza il colpo: ecco chi condurrà PrimaFestival (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia è davvero di quelle bomba, il direttore artistico, e conduttore, del Festival di Sanremo, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, ha piazzato un colpo da novanta: a condurre il PrimaFestival ha chiamato la moglie, la showgirl e ballerina, Giovanna Civitillo. I dettagli Dopo le voci che lo volevano sul punto di mollare la direzione e la conduzione dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo Amadeus non solo ha spazzato via ogni dubbio ma ha addirittura rilanciato. E’ di poche ore fa una notizia che non esitiamo a definire bomba. Amadeus dopo Elodie e Naomi Campbell gioca in famiglia e piazza il terzo colpo. A condurre il “PrimaFestival”, la striscia quotidiana di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia è davvero di quelle bomba, il direttore artistico, e conduttore, del Festival di, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte, hato unda novanta: a condurre ilha chiamato la moglie, la showgirl e ballerina, Giovanna Civitillo. I dettagli Dopo le voci che lo volevano sul punto di mollare la direzione e la conduzione dell’edizione 2021 del Festival dinon solo ha spazzato via ogni dubbio ma ha addirittura rilanciato. E’ di poche ore fa una notizia che non esitiamo a definire bomba.dopo Elodie e Naomi Campbell gioca in famiglia eil terzo. A condurre il “”, la striscia quotidiana di ...

