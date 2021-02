Sanremo 2021, Giovanna Civitillo ‘promossa’ sul campo: la moglie di Amadeus condurrà “Prima Festival” insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci (Di venerdì 5 febbraio 2021) Promozione sul campo per Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Lo scorso anno ha partecipato come inviata a “La Vita In Diretta”, quest’anno invece assieme ad altri due colleghi (Giovanni Vernia e Valeria Graci) sarà al timone di “PrimaFestival”, l’antePrima dedicata alla kermesse canora che andrà in onda su Rai Uno dal 27 febbraio al 6 marzo. Ad anticipare la notizia è stato il sito Davide Maggio. Lo scorso anno il programma era stato affidato alla speaker di Rai Radio Due Ema Stokholma e al duo di comici Gigi e Ross. La messa in onda, come ogni anno, dovrebbe essere subito dopo l’edizione del Tg1 delle 20. Giovanna Civitillo cercherà, come ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Promozione sulperdi. Lo scorso anno ha partecipato come inviata a “La Vita In Diretta”, quest’anno invece assieme ad altri due colleghi () sarà al timone di “”, l’antededicata alla kermesse canora che andrà in onda su Rai Uno dal 27 febbraio al 6 marzo. Ad anticipare la notizia è stato il sito Davide Maggio. Lo scorso anno il programma era stato affidato alla speaker di Rai Radio Due Ema Stokholma e al duo di comici Gigi e Ross. La messa in onda, come ogni anno, dovrebbe essere subito dopo l’edizione del Tg1 delle 20.cercherà, come ha fatto ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - IlContiAndrea : Festival di Sanremo 2021, via libera dal Comitato Tecnico Scientifico: ecco come si svolgerà… - davidemaggio : ??????Lo volete un #BOOM su #Sanremo2021? Eccolo qui ?? - Fletcher_Lynd : RT @gippu1: Ricorrenze Incredibili e Dove Trovarle: in questo weekend compiono 40 anni il Gioca Jouer, Sarà Perché Ti Amo, Ancora e Maledet… - LauraGiulia71 : @Sanremo_2021 @scristicchi Buon compleanno! ?? -