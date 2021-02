Salvini pensa di dettare le condizioni a Draghi: 'Se parteciperemo lo faremo da primo partito italiano' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lui ha già vinto le elezioni che, notoriamente, non si fanno ricorrendo alle urne ma stando dietro ai sondaggi che spesso nemmeno ci prendono troppo. E partendo da questo falso presupposto ha deciso ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lui ha già vinto le elezioni che, notoriamente, non si fanno ricorrendo alle urne ma stando dietro ai sondaggi che spesso nemmeno ci prendono troppo. E partendo da questo falso presupposto ha deciso ...

mante : La card del PD sul “governo del cambiamento' (copyright Di Maio- Salvini) è solo l’ennesima prova. Le parole della… - LegaSalvini : SALVINI: 'PAESE NEL CAOS E GOVERNO PENSA AI RIMPASTI, INCREDIBILE! SUBITO AL VOTO' - LucianaPoli6 : @Skywalk59735517 @LegaSalvini Infatti Salvini ha valorizzato e sta valorizzando il sud e, pensa un po', l'unico sen… - lAbateFaria1 : @lucianocapone no no un attimo il Cavaliere ha detto subito ok, Salvini finirà per appoggiarlo (Giorgetti docet). L… - simonafabbris : RT @ilmanifesto: C’È LA FILA #ilmanifesto #laprima Zingaretti si consegna, Berlusconi dice sì, Salvini ci pensa, Conte e Di Maio spingo… -