Russia, morto il medico che curò Navalny dopo l’avvelenamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) È morto improvvisamente a 55 anni Sergey Maximishin, medico russo che ha curato il leader dell’opposizione anti-Putin Alexey Navalny dopo l’avvelenamento da Novichok, la scorsa estate, all’ospedale di Omsk. A renderlo noto è stato l’ospedale con una dichiarazione riportata dalla Cnn. L’ospedale non ha specificato le cause del decesso. Maximishin, che non aveva tenuto alcuna conferenza stampa durante il ricovero di Navalny, era uno dei medici più esperti e di spicco dell’ospedale. A Omsk a Navalny era stato indotto il coma. Poi l’oppositore russo era stato trasferito in Germania, dove ha trascorso 5 mesi per le cure e il recupero. Navalny accusa i servizi segreti russi e il presidente Vladimir Putin del tentativo di avvelenamento, accuse respinte da ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Èimprovvisamente a 55 anni Sergey Maximishin,russo che ha curato il leader dell’opposizione anti-Putin Alexeyda Novichok, la scorsa estate, all’ospedale di Omsk. A renderlo noto è stato l’ospedale con una dichiarazione riportata dalla Cnn. L’ospedale non ha specificato le cause del decesso. Maximishin, che non aveva tenuto alcuna conferenza stampa durante il ricovero di, era uno dei medici più esperti e di spicco dell’ospedale. A Omsk aera stato indotto il coma. Poi l’oppositore russo era stato trasferito in Germania, dove ha trascorso 5 mesi per le cure e il recupero.accusa i servizi segreti russi e il presidente Vladimir Putin del tentativo di avvelenamento, accuse respinte da ...

Agenzia_Ansa : Morto improvvisamente a 55 anni il medico russo che curò #Navalny dopo l'avvelenamento #Russia #ANSA - Corriere : Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che lo curò Navalny dopo l’avvelenamento - annoupanoux : RT @Corriere: Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che lo curò Navalny dopo l’avvelenamento - szafir13 : RT @Corriere: Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che curò Navalny dopo l’avvelenam... - SimoneTron : RT @Agenzia_Ansa: Morto improvvisamente a 55 anni il medico russo che curò #Navalny dopo l'avvelenamento #Russia #ANSA -