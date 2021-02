(Di venerdì 5 febbraio 2021) Laha convocato al ministero degli Esteri gli ambasciatori di Svezia, Polonia e Germania e ha consegnato loro una nota di protesta per la partecipazione di alcuni loro'...

Kmetro0_eu : Russia, espulsi tre diplomatici europei - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Russia, espulsi diplomatici europei: hanno partecipato alle proteste #russia - alex_drastico72 : RT @MediasetTgcom24: Russia, espulsi diplomatici europei: hanno partecipato alle proteste #russia - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Russia, espulsi diplomatici europei: hanno partecipato alle proteste #russia - MediasetTgcom24 : Russia, espulsi diplomatici europei: hanno partecipato alle proteste #russia -

Ultime Notizie dalla rete : Russia espulsi

Laha convocato al ministero degli Esteri gli ambasciatori di Svezia, Polonia e Germania e ha consegnato loro una nota di protesta per la partecipazione di alcuni loro diplomatici alle '...... sottolineando che la sua incarcerazione porta "al minimo" il livello delle relazioni tra Ue e. Ma l'Alto rappresentante ha fatto notare che gli Stati europei per ora non hanno fatto passi ...Milano, 5 feb. (LaPresse) - L'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell ha condannato l'espulsione dei diplomatici di Svezia, Polonia e Germania da parte ...La decisione della Russia di espellere diversi diplomatici dell'Ue, incluso un esponente dell'ambasciata tedesca a Mosca, è del tutto ...