**Russia: Cremlino, 'inaccettabile retorica Biden aggressiva e non costruttiva'** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mosca, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente americano Joe Biden ha usato una retorica ''aggressiva e non costruttiva'' nei confronti della Russia nel suo primo discorso al Dipartimento di Stato Usa. Lo afferma il i il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, esprimendo rammarico per la posizione espressa dall'inquilino della Casa Bianca e definendo ''inaccettabili'' i toni dell'ultimatum. Quella di Biden "è una retorica molto aggressiva e poco costruttiva, della quale mi rammarico", ha detto ai giornalisti Peskov, augurandosi che ci possa essere ancora un dialogo utile tra i due Paesi quando i loro interessi coincidono. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mosca, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente americano Joeha usato una''e non'' nei confronti della Russia nel suo primo discorso al Dipartimento di Stato Usa. Lo afferma il i il portavoce delDmitry Peskov, esprimendo rammarico per la posizione espressa dall'inquilino della Casa Bianca e definendo ''inaccettabili'' i toni dell'ultimatum. Quella di"è unamoltoe poco, della quale mi rammarico", ha detto ai giornalisti Peskov, augurandosi che ci possa essere ancora un dialogo utile tra i due Paesi quando i loro interessi coincidono.

Nervi tesi Ue/Russia. Borrell: 'Punto critico'. Lavrov: 'Situazione malsana'

Una relazione quella tra Ue e il Cremlino che Lavrov ha definito come 'malsana' anche se 'siamo ... L'assenza di normalità nei rapporti tra la Russia e l'Unione europea non giova a nessuno', ha detto il ...

Navalny: morte improvvisa del medico che lo curò

... era il responsabile del reparto di terapia intensiva dell ospedale, dove l oppositore del Cremlino ... Borrell a Mosca, relazioni Ue - Russia a un punto critico Le relazioni fra Russia e Unione Europea ...

Maksimishin Sergej Valentinovich, il medico che curò Navalny dopo essere stato avvelenato, è morto per cause ancora sconosciute.

Nervi tesi Ue/Russia. Borrell: "Punto critico". Lavrov: "Situazione malsana"

Le relazioni fra Russia e Unione europea sono arrivate “a un punto critico” anche a causa del caso Navalny, che rappresenta “il punto più basso”. Lo ha affermato l’alto rappresentante della politica e ...

