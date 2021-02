Rugby, Sei Nazioni: Italia-Francia, per gli azzurri esordio subito in salita (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei Nazioni 2021 e per l’Italia sarà un esordio subito durissimo. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, arriva la Francia che ha chiuso lo scorso torneo al secondo posto e che si è dimostrata una delle formazioni più forti e più in crescita negli ultimi 12 mesi. L’Italia arriva all’appuntamento dopo 27 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni e proverà a sfatare il tabù mentale contro la Francia, impresa non certo facile. Franco Smith ha convocato una squadra molto giovane e le scelte per i Bleus sono in linea con quanto visto nel suo primo anno da ct azzurro. Assenti Minozzi e Polledri, per domani Smith ha scelto una squadra molto giovane, con anche un esordiente. Il triangolo allargato è ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei2021 e per l’sarà undurissimo. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, arriva lache ha chiuso lo scorso torneo al secondo posto e che si è dimostrata una delle formazioni più forti e più in crescita negli ultimi 12 mesi. L’arriva all’appuntamento dopo 27 sconfitte consecutive nel Seie proverà a sfatare il tabù mentale contro la, impresa non certo facile. Franco Smith ha convocato una squadra molto giovane e le scelte per i Bleus sono in linea con quanto visto nel suo primo anno da ct azzurro. Assenti Minozzi e Polledri, per domani Smith ha scelto una squadra molto giovane, con anche un esordiente. Il triangolo allargato è ...

mariobianchi18 : Il #5febbraio 2000 la nazionale italiana debutta nel Sei Nazioni, il più importante torneo di #rugby. Nato nel 1883… - zazoomblog : Italia-Francia Sei Nazioni rugby: dove vederla in tv. Orario programma streaming in chiaro - #Italia-Francia… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia è una questione di fede - infoitsport : Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia, senza vittoria dal 2015 e senza pubblico, è una q… - ilmessaggeroit : Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia è una questione di fede -