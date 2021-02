Ruba auto in azienda e investe guardia giurata, romeno fermato dai carabinieri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPastorano (Ce) – Ha Rubato in piena notte un’auto all’interno di un’azienda, investendo anche la guardia giurata intervenuta per bloccare il furto, per poi essere inseguito e fermato dai carabinieri al termine di un breve inseguimento. In manette è finito un romeno di 30 anni. E’ accaduto a Pastorano (Caserta), all’interno del deposito Multicedi situato sulla strada statale Casilina. Secondo quanto accertato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Capua, il 30enne romeno ha Rubato una Fiat Uno parcheggiata all’interno di un’area privata del deposito, ed ha poi investito la guardia giurata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPastorano (Ce) – Hato in piena notte un’all’interno di un’ndo anche laintervenuta per bloccare il furto, per poi essere inseguito edaial termine di un breve inseguimento. In manette è finito undi 30 anni. E’ accaduto a Pastorano (Caserta), all’interno del deposito Multicedi situato sulla strada statale Casilina. Secondo quanto accertato daidella sezione radiomobile della Compagnia di Capua, il 30ennehato una Fiat Uno parcheggiata all’interno di un’area privata del deposito, ed ha poi investito la...

