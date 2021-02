Rt nazionale a 0,84. L’Iss: situazione in lieve peggioramento. Sardegna verso zona gialla Nel pomeriggio i nuovi colori delle regioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Sardegna potrebbe passare dall’arancione al giallo. Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono arancioni. L’Umbria potrebbe passare alla zona rossa Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lapotrebbe passare dall’arancione al giallo. Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono arancioni. L’Umbria potrebbe passare allarossa

SkyTG24 : Covid, bozza monitoraggio Iss: 'L'Rt nazionale resta allo 0,84' - statodelsud : Covid, bozza monitoraggio Iss: “L’Rt nazionale resta allo 0,84” - Pino__Merola : Covid, bozza monitoraggio Iss: “L’Rt nazionale resta allo 0,84” - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: “L’incidenza a livello nazionale si mantiene sopra il valore di 130 casi per 100.000 abitanti nei 7 giorni e, in almeno uno… - radio_milano : RT @Corriere: Rt 0,84. Iss: la situazione è in lieve peggioramento. Verso il giallo la Sardegna, l’Umbria rischia il rosso -

Ultime Notizie dalla rete : nazionale L’Iss Covid, «epidemia fuori controllo, ora un nuovo giro di vite»: l'allarme di Cts e Cabina di regia Il Messaggero