Rouge Dior | il rossetto del 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Presentata pochi giorni fa, la nuova versione dell’iconico, per il. Il progetto è merito di Peter Philips, truccatore belga che dal 2014, è creator dimake-up. Ilè un cosmetico antichissimo. Vediamo nel dettaglio la sua storia, per poi arrivare alle accattivanti tonalità, proposte da Peter Philips. Già nell’Antico Egitto, re e regine, usavano ilper sottolineare il loro status sociale. Gli antichi Romani, lo chiamavano “purpurissum“; gli impasti erano composti da: polvere rossa, olio di sesamo ed essenza di rose. Nei secoli il trucco viene spesso demonizzato, ad esempio nel Medioevo. Visto come marchio per donne dissolute. Nel 1912, a New York, Elizabeth Arden, fonda uno dei marchi di cosmetici, più importanti e ...