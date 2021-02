(Di venerdì 5 febbraio 2021) Unaaffiancherà gli indagati per l’omicidio della 78enne. Si tratta di Anna D’Ambrosio dell’Università di Roma Sapienza. La, insieme all’avvocato Valentina Romagnoli, che assiste i tre indagati con l’avvocato Andrea Netti, parteciperà lunedì agli accertamenti tecnici in programma con i carabinieri del Ris. Le analisi partiranno dal calzino che è stato messo in bocca ad Arianna ed Enrico, e che loro avrebbero tenuto fino all’arrivo di Enea; poi si passerà i cavi dell’aspirapolvere con cui sarebbero stati legati, alcuni campioni presi dal viso dell’anziana, il materiale prelevato sotto alle sue unghie e anche i soldi che erano nella borsa di Arianna. Il Ris consegnerà i risultati delle analisi entro una quindicina di giorni, per permettere uno svolgimento rapido delle ...

QuotidianPost : Rosina Carsetti: la famiglia verrà affiancata da una genetista - QuotidianPost : Rosina Carsetti: analizzata la borsa di Arianna - nucciacocco : Delitto Rosina Carsetti, parla un’amica: “Ecco cosa succedeva con la figlia” - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A @QuartoGrado il caso della coppia scomparsa di Bolzano e la morte di Rosina Carsetti Conduce @GianluigiNuzzi con @Ale… - AppiaPolis : New post (OMICIDIO DI ROSINA CARSETTI: ANALISI DELL’INTERVISTA RILASCIATA DA ENRICO ORAZI A QUARTO GRADO) has been… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosina Carsetti

Corriere Adriatico

MONTECASSIANO - Sono trascorse sei settimane dall'uccisione di, la casalinga di 78anni strangolata il pomeriggio della vigilia di Natale nella sua abitazione in via Sandro Pertini a Montecassiano. La prossima settimana potrebbe portare nuove e ...La figlia di, Arianna Orazi di Gianluca Ginella Saranno decisivi gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Roma per arrivare ad una svolta nell'indagine sull'omicidio di, la donna di 78 anni uccisa a Montecassiano il pomeriggio del 24 dicembre. Le analisi sui reperti partiranno l'8 febbraio nella capitale. I legali dei tre indagati (Arianna Orazi, Enea ...Le analisi partiranno dal calzino che è stato messo in bocca ad Arianna ed Enrico , e che loro avrebbero tenuto fino all’arrivo di Enea ...Torna una nuova attesissima puntata del programma di approfondimento sui gialli di cronaca del momento in onda su Rete 4 dalle 21.20.