Ronaldo, 36 auguri per 36 anni! Sempre al centro della scena. E della Juve (Di venerdì 5 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

SkySport : CRISTIANO RONALDO compie 36 anni. Auguri! ? «Mi piace tutto della #Juve, è il miglior club in Italia, ha una storia… - AMontesardo : Auguri all'eterno campione Cristiano Ronaldo - alessan71004592 : Immagina se prendiamo veramente Cristiano Ronaldo... Auguri Campione!!?? #CristianoRonaldo @Cristiano - sportli26181512 : Ronaldo, 36 auguri per 36 anni! Sempre al centro della scena. E della Juve: Ronaldo, 36 auguri per 36 anni! Sempre… - JaneC23310136 : RT @La_Bianconera: 87 gol e 21 assist in due anni e mezzo! 84 'gol + assist' in 80 gare di #SerieA! 108 'gol + assist' su 112 partite total… -