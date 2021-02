Romina Power ricorda la madre su Instagram | scopriamo chi era Linda Christian

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 5 febbraio 2021)la, pubblicando sula locandina di un suo film:chi era l’attrice messicana. In questi giorniè nostalgica e cita spesso nei suoi postla. Qualche giorno fa, pubblicando una foto d’epoca dei genitori, sottolineava come la figliaJr somigliasse alla nonna. Una somiglianza che in effetti è facilmente riscontrabile. Oggi, invece, la cantante americana ha pubblicato una locandina del film ‘Cautiva del Mar‘, pellicola in cuiera la protagonista principale. A commento dello scatto si legge: “Una piacevole ...