Romania, neonato muore dopo il battesimo ortodosso. Arcivescovo Teodosio: "Rito non cambierà"

Bucarest, 5 feb – Ha sconvolto la Romania la storia di un neonato morto in seguito al battesimo ortodosso che lo ha lasciato con acqua nei polmoni. L'ala tradizionalista della Chiesa Ortodossa, però, non accoglie proposte: "Il Rito rimane lo stesso". Romania, battesimo ortodosso e immersione Il battesimo ortodosso è ispirato direttamente a quello di San Giovanni Battista. Come, infatti, i fedeli venivano completamente immersi nel fiume Giordano, così nel Rito ortodosso (che riguarda non solo la Romania ma molti altri Paesi come la Georgia), i bambini intorno al quarantesimo giorno di vita vengono immersi nell'acqua santa, questo per tre volte. Purtroppo, in seguito ...

