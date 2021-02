Roma, ora il titolare è Borja Mayoral. Muriqi guida la Lazio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il giovane davanti e il veterano dietro, la corsa si è invertita. Il posto da titolare nel big match con la Juve spetta a Borja Mayoral, la Roma ha trovato il nuovo titolare dell’area di rigore. Almeno per il momento. Fino a quando Edin Dzeko non ricucirà del tutto lo strappo con Fonseca. I passi in avanti delle ultime ore potrebbe portare alla convocazione del bosniaco per Torino, ma per giocare dal primo minuto servirà altro. Intanto ‘Il cigno di Sarajevo’ non è più il capitano della squadra. Ma anche in questo caso Fonseca è disposto a fare un passo indietro, ma solo a patto che Dzeko riveda la sua posizione e lo dimostri con i fatti. Nel frattempo spetterà a Borja Mayoral segnare gol pesanti. Vice-Deko a chi, ora potrebbe rispondere lo spagnolo. Che dopo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il giovane davanti e il veterano dietro, la corsa si è invertita. Il posto danel big match con la Juve spetta a, laha trovato il nuovodell’area di rigore. Almeno per il momento. Fino a quando Edin Dzeko non ricucirà del tutto lo strappo con Fonseca. I passi in avanti delle ultime ore potrebbe portare alla convocazione del bosniaco per Torino, ma per giocare dal primo minuto servirà altro. Intanto ‘Il cigno di Sarajevo’ non è più il capitano della squadra. Ma anche in questo caso Fonseca è disposto a fare un passo indietro, ma solo a patto che Dzeko riveda la sua posizione e lo dimostri con i fatti. Nel frattempo spetterà asegnare gol pesanti. Vice-Deko a chi, ora potrebbe rispondere lo spagnolo. Che dopo ...

Tg3web : Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per avere picchiato a morte Willy Monteiro… - Corriere : Willy, svolta nelle indagini contro i fratelli Bianchi: l’accusa ora è «omicidio volontario» - Corriere : Willy, svolta nelle indagini contro i fratelli Bianchi: l’accusa ora è «omicidio volon... - zazoomblog : Roma ora il titolare è Borja Mayoral. Muriqi guida la Lazio - #titolare #Borja #Mayoral. #Muriqi - MaxCi65 : @petunianelsole Roma Flaminio Poi Roger 2013 e 2018 Ora spero in David Non c'entra nulla ma così..?? -