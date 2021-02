Roma, evade dai domiciliari e si presenta sotto casa della ex: ma il braccialetto elettronico lo inguaia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Viola i domiciliari e il divieto di avvicinamento alla ex compagna ma viene arrestato. Quando è scattato l’alert del suo braccialetto elettronico, una pattuglia del X Distretto Lido di Roma, si è avvicinata a casa dell’uomo, G.D., Romano di 37 ani sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. Accertato che questo non fosse presente in casa, i poliziotti si sono diretti verso casa della donna dove hanno notato la presenza dell’autovettura condotta dal 37enne. Fermato, dopo l’identificazione, G.D., è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per il reato di evasione. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Viola ie il divieto di avvicinamento alla ex compagna ma viene arrestato. Quando è scattato l’alert del suo, una pattuglia del X Distretto Lido di, si è avvicinata adell’uomo, G.D.,no di 37 aniposto alla misura degli arresti, con divieto di avvicinamento nei confrontiex compagna. Accertato che questo non fosse presente in, i poliziotti si sono diretti versodonna dove hanno notato la presenza dell’autovettura condotta dal 37enne. Fermato, dopo l’identificazione, G.D., è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per il reato di evasione. su Il Corriere ...

