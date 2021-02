Roma, Ama si arrende: niente porta a porta per migliaia di negozi (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Ama sceglie il passo del gambero sulla raccolta differenziata. In particolare sul porta a porta delle utenze non domestiche, legittimando di fatto il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali (destinati in realtà a chi abita nelle case) anche da parte da parte di alcuni esercizi commerciali che si trovano in quartieri serviti da questa modalità di raccolta. La novità è emersa nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza sulla vicenda riguardante una parte dei lavoratori della società Avr (che per conto di Ama svolge una parte del servizio di raccolta differenziata delle utenze non domestiche), ai quali non viene applicato né il contratto nazionale Utilitalia né quello Fise Assoambiente (tra l’altro con ricadute sul welfare) e che, secondo quanto hanno raccontato i sindacati all’agenzia di stampa Dire, in diverse circostanze avrebbero ricevuto gli stipendi in ritardo. Questo appalto, risalente al 2018 e dagli esiti fortemente negativi, sta volgendo al termine (con all’orizzonte possibili cause tra la municipalizzata e le aziende coinvolte che lamentano una redditività inferiore a quanto prospettato in origine) e l’Ama ha già pubblicato una manifestazione di interesse per una nuova gara ponte della durata di nove mesi e relativa a 8 dei 16 lotti scaduti (quelli dei Municipi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 e 13). Il passato ha insegnato all’azienda di via Calderon de la Barca che le utenze commerciali ‘reali’ della Capitale non sono le oltre 80mila previste nel mega appalto del 2018 ma intono alle 50mila, e così Ama ha deciso di “razionalizzare” il servizio. Una scelta che da una parte comporterà una diminuzione degli operatori impiegati rispetto all’attuale – i sindacati hanno già lanciato l’allarme su 150 nuovi licenziamenti che si aggiungono ai 200 causati dalla fuoriuscita dell’Ati capeggiata da Roma Multiservizi dall’appaltone di 3 anni fa – e dall’altra sostanzialmente sancisce la resa della municipalizzata di fronte a quegli esercizi commerciali che si sono rifiutati di adeguarsi al porta a porta e hanno continuato a conferire i rifiuti dove non potevano, contribuendo alla proliferazione di piccole discariche attorno ai cassonetti stradali. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Ama sceglie il passo del gambero sulla raccolta differenziata. In particolare sul porta a porta delle utenze non domestiche, legittimando di fatto il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali (destinati in realtà a chi abita nelle case) anche da parte da parte di alcuni esercizi commerciali che si trovano in quartieri serviti da questa modalità di raccolta. La novità è emersa nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza sulla vicenda riguardante una parte dei lavoratori della società Avr (che per conto di Ama svolge una parte del servizio di raccolta differenziata delle utenze non domestiche), ai quali non viene applicato né il contratto nazionale Utilitalia né quello Fise Assoambiente (tra l’altro con ricadute sul welfare) e che, secondo quanto hanno raccontato i sindacati all’agenzia di stampa Dire, in diverse circostanze avrebbero ricevuto gli stipendi in ritardo. Questo appalto, risalente al 2018 e dagli esiti fortemente negativi, sta volgendo al termine (con all’orizzonte possibili cause tra la municipalizzata e le aziende coinvolte che lamentano una redditività inferiore a quanto prospettato in origine) e l’Ama ha già pubblicato una manifestazione di interesse per una nuova gara ponte della durata di nove mesi e relativa a 8 dei 16 lotti scaduti (quelli dei Municipi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 e 13). Il passato ha insegnato all’azienda di via Calderon de la Barca che le utenze commerciali ‘reali’ della Capitale non sono le oltre 80mila previste nel mega appalto del 2018 ma intono alle 50mila, e così Ama ha deciso di “razionalizzare” il servizio. Una scelta che da una parte comporterà una diminuzione degli operatori impiegati rispetto all’attuale – i sindacati hanno già lanciato l’allarme su 150 nuovi licenziamenti che si aggiungono ai 200 causati dalla fuoriuscita dell’Ati capeggiata da Roma Multiservizi dall’appaltone di 3 anni fa – e dall’altra sostanzialmente sancisce la resa della municipalizzata di fronte a quegli esercizi commerciali che si sono rifiutati di adeguarsi al porta a porta e hanno continuato a conferire i rifiuti dove non potevano, contribuendo alla proliferazione di piccole discariche attorno ai cassonetti stradali.

