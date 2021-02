Roma | al Santa Maria della Pietà un mini Expo sul food

Leggi su dire

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Tre padiglioni del Santa Maria della Pietà “saranno restaurati e dedicati alle ‘Food policy‘, alla vocazione del cibo e al rapporto tra ambiente e agricoltura. Ospiteranno laboratori di ricerca, luoghi per start up, aule per il trasferimento tecnologico e una parte dedicata ad un nuovo tipo di musealizzazione dinamica e interattiva. Sarà una sorta di un piccolo Expo sul food permanente a Roma“. Ad annunciarlo all’agenzia di stampa Dire è l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, nel corso di un’intervista sul futuro del complesso del Santa Maria della Pietà. “Le ‘Food policy’ sono importanti per Roma, le riteniamo un asset stretegico di sviluppo urbano per il futuro- spiega Montuori– Così, scartata l’idea di portare un’università nel complesso, abbiamo deciso di puntare sulle start up e su istituti che vogliano fare ricerca, anche temporanea, su questi argomenti. Magari incrociando le imprese, la ricerca, il pubblico e il turismo, visto che, tra l’altro, il Santa Maria della Pietà si trova sulla via Francigena in un’area verde molto importante vicina ad agriturismi, a due passi da un’altra zona della Città Metropolitana dove stanno per nascere dei grandi orti urbani”.