Roberto Benigni testimonial per la legge antifascista proposta da Sant'Anna di Stazzema (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vi avevamo parlato qualche tempo fa della proposta di legge contro la propaganda fascista che il comune di Sant'Anna di Stazzema aveva depositato, tramite il Comitato promotore dell'iniziativa, in Cassazione. Ora per la legge antifascista arriva un endorsement d'eccezione. Roberto Benigni dice sì "Questa è una battaglia che portiamo avanti da tempo – raccontava a Nextquotidiano il sindaco di Stazzema- . Per il settantesimo compleanno della nostra Costituzione abbiamo istituito l'Anagrafe Nazionale antifascista, che oggi conta più di 50mila iscritti". Si tratta di una comunità virtuale, che, come si legge sul sito "nasce perché sta succedendo qualcosa di preoccupante. Si riaffacciano simboli, parole, ...

Da Stazzema una proposta di legge antifascista: 50mila firme e l'appoggio di Benigni

ne servivano almeno 50mila per presentare la proposta in Parlamento e secondo il sindaco sono state già superate, con un sostenitore d'eccezione, Roberto Benigni. Benigni promuoverà la legge ...

Legge antifascista, Roberto Benigni sarà testimonial

Un mese e mezzo per raccogliere 50mila firme e l’antifascismo avrà una nuova legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Il volano per trasformare il proposito in realtà lo h ...

Stazzema, Benigni: sì alla legge antifascista

Forse non sarà un’impresa facile, ma Stazzema è decisa a provarci. Il piccolo paese arroccato sulle Apuane, dove la ferita della terribile strage nazifascista dell’agosto del 1944 è ancora aperta, ha ...

