Roberta Siragusa morta per asfissia, ma il corpo era mutilato e bruciato: la verità (Di venerdì 5 febbraio 2021) I risultati dell’autopsia di Roberta Siragusa, la diciassettenne di Caccamo brutalmente uccisa, rivelerebbero una realtà inquietante. L’intero paese si era presentato al funerale di Roberta Siragusa, la diciassettenne uccisa dal ragazzo cui cui aveva una relazione. Tutti, compresa Rosamaria Di Cola (il presidente del Consiglio Comunale di Caccamo), hanno espresso il desiderio di trovare giustizia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) I risultati dell’autopsia di, la diciassettenne di Caccamo brutalmente uccisa, rivelerebbero una realtà inquietante. L’intero paese si era presentato al funerale di, la diciassettenne uccisa dal ragazzo cui cui aveva una relazione. Tutti, compresa Rosamaria Di Cola (il presidente del Consiglio Comunale di Caccamo), hanno espresso il desiderio di trovare giustizia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

carlaruocco1 : Qual è 'l'amore' che ti porta a lasciare la scuola, a subire brutali violenze e infine a perdere la vita? Penso a… - infoitinterno : Roberta Siragusa bruciata viva? La giovane potrebbe essere morta per asfissia - infoitinterno : Caccamo - Roberta Siragusa sarebbe morta per asfissia. I risultati dell'autopsia - zazoomblog : Roberta Siragusa bruciata viva? La giovane potrebbe essere morta per asfissia - #Roberta #Siragusa #bruciata #viva… - PrimaStampa_eu : Omicidio Roberta Siragusa, ecco come è morta: risultati autopsia rivelano particolari molto raccapriccianti. -