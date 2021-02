Rivoluzione Just Eat, da marzo assumerà i primi rider con contratti da dipendenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da marzo arriveranno anche in Italia i rider Just Eat con contratti di lavoro subordinato. Si partirà in Lombardia e Monza sarà la prima città in cui sarà testato il modello Scoober che è già attivo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 febbraio 2021) Daarriveranno anche in Italia iEat condi lavoro subordinato. Si partirà in Lombardia e Monza sarà la prima città in cui sarà testato il modello Scoober che è già attivo...

