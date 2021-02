(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulla distribuzione deile Regioni si stanno muovendo in ordine sparso pur nella scia del piano predisposto con Governo e Commissario per l'emergenza. Il 9 febbraio arrivano le dosi di ...

PalermoToday : Rivoluzionato il calendario dei vaccini: gli under 55 prima degli anziani - SilviaCariello : Questo mese celebriamo la nascita di #Facebook che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, socializzare e in… - MirkoEfoglia : News???: Sci Alpino?? il weekend di Garmisch???? (CDM femminile) verrà rivoluzionato. Due SuperG in programma domani e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzionato calendario

Today.it

Sulla distribuzione dei vaccini le Regioni si stanno muovendo in ordine sparso pur nella scia del piano predisposto con Governo e Commissario per l'emergenza. Il 9 febbraio arrivano le dosi di ...Eliminate le gare su strada e ildelle competizioni è suscettibile a continue modifiche a seconda della situazione socio - sanitaria. Il mondo dell'atletica è statoa causa ...Inizia questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2021 e quello di quest’anno si presenta come un torneo molto particolare. La pandemia che ha sconvolto il mondo intero ha rivoluzionato calendari e prepar ...Al Comunale per il ’Don Carlo’ il soprano Pirozzi, il tenore Carè, il baritono Salsi e il basso Pertusi. "Quanto ci manca il pubblico" ...