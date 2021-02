“Ristoranti in crisi, vanno aperti fino alle 22”. La richiesta di Fontana al governo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana chiede al governo di tenere aperti i Ristoranti fino alle 22 nella sua regione, che è in zona gialla, perché così non possono andare avanti. Il governatore lombardo, assieme all’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha inviato una lettera formale a Palazzo Chigi. Oggetto: i Ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività fino alle ore 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Per i vertici della Regione è “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria“. Come a dire, insomma, che la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb – Il presidente della Lombardia Attiliochiede aldi tenere22 nella sua regione, che è in zona gialla, perché così non possono andare avanti. Il governatore lombardo, assieme all’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha inviato una lettera formale a Palazzo Chigi. Oggetto: ie le attività assimilabili possano svolgere la loro attivitàore 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Per i vertici della Regione è “importante che tale decisione venga presa al di là dellapolitica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria“. Come a dire, insomma, che la ...

