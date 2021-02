Ripartiamo dalle competenze per un governo di «alto profilo»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Italia ha di bisogno di undi «» che metta al centro lee restituisca un significato importante alle parole “valore” e “lavoro”. Unin grado di dare al Paese risposte concrete e all’altezza della situazione. Dopo questa affermazione, anche a mia figlia che fa la quinta elementare sorgerebbe spontanea una considerazione: «Fino a oggi quindi non abbiamo avuto unin grado di fare tutto ciò?». La risposta, purtroppo, è no. Adesso però, con Mario Draghi, abbiamo l’occasione di formare undi «» in grado di dettare le regole fondamentali in vista anche delle elezioni del 2023. Il nostro Paese sta attraversando un momento delicatissimo. La pandemia è lontana dall’essere sotto ...

dall'ascolto. Questa è l'intenzione di Volt Isernia, la sezione locale del movimento ... ripartano da essi, anzipersone che costituiscono questo stesso territorio, che lo vivono, che ...Per questo l'Europa dipende da noi: senoi, riparte anche l'Unione europea. Però ora ... a partirematerie prime, coinvolgendo anche i nostri fornitori in obiettivi sfidanti di ...TORINO, 05 FEB - "Ripartire con il turismo è fondamentale per la sopravvivenza dell'industria delle neve e dell'intero indotto che genera a livello nazionale. Siamo alla vigilia di un grande evento co ...ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente incaricato ha posto cinque emergenze come priorità, abbiamo ascoltato e posto una serie di priorità programmatiche a cominciare dal tema lotta alla pandemia, la quest ...