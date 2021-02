Rinnovato il contratto dei metalmeccanici I sindacati | «Accordo storico»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Quattro intense giornate di trattativa no stop e, alla fine, la firma: è stato siglato il rinnovo delnazionale dei, che sarà in vigore dal gennaio 2021 al giugno 2024.

MRC_typing : #Giulini: “Manca un play? Penso che Radja possa benissimo ricoprire questo ruolo; lo può fare Deiola, con caratteri… - bball_evo : LBA ???? - La Virtus Bologna non si fa scappare il suo giovane talento: rinnovato il contratto di Alessandro Pajola f… - IacopoRosi : Felice che #Guarino abbia rinnovato il proprio #contratto alla guida della #JuventusWomen! #grandemister ???????????? - dopiot : RT @Alisa44718330: Giustamente il direttore generale della USL di Brindisi non ha rinnovato il contratto scaduto il 31/ 1 ai 141 precari OS… - gobboisback : Nel frattempo, mentre aspetto che rinnovi il contratto (possibilmente a tempo indeterminato), ascolto le opinioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovato contratto

Startmag Web magazine

L'argentino non ha ancorail suocon la Juve in scadenza nel 2022, anche se nelle ultime ore sembra che ci siano state importanti novità in tal senso. Sebbene il club bianconero ...IlBrent aprile 2021 tratta a 59,45 dollari al barile (+0,75%). Regina di Piazza Affari oggi è Bper , +4,71%, dopo i conti presentati nei giorni scorsi e in un'atmosfera di...KAZAN - Lo Zenit Kazan e Maxim Mikhailov hanno prolungato il contratto che li lega per un'altra stagione, fino alla fine del 2021/22. Mikhailov, 32 anni, op ...Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore. Fermi dalle 9 alle 13 ...