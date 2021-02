Rimosso il murales di Luigi Caiafa | tensione tra la polizia e i familiari VIDEO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Agenti disono da questa mattina in una traversa di via dei Tribunali, nel centro storico di Napoli per rimuovere ildi, il ragazzo morto durante una rapina per un colpo sparato da un poliziotto. “Dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici comunali circa l’estraneità del condominio – fa sapere il Comune di Napoli – stamani si è provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, dando così seguito all’indirizzo espresso dalla Giunta de Magistris”. L’operazione, che ha visto anche la rimozione di una cappella dedicato al giovane morto la notte del 4 ottobre 2020, è stata contraddistinta da momenti di grandetra le forze dell’ordine e la famiglia della vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

