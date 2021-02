Rimborso cashback gratis: 4 trucchi che evidenziano falle nel sistema (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rimborso cashback gratis: 4 trucchi che evidenziano falle nel sistema Ormai in molti conoscono il meccanismo del Rimborso cashback, ossia quella novità introdotta lo scorso dicembre dal Governo Conte bis, per incentivare i consumi e favorire i pagamenti compiuti con carta di credito, bancomat e altri sistemi elettronici, presso ‘negozi fisici’. Per questa via, si ha diritto ad un Rimborso del 10% per ciascuna spesa, fino a 150 euro a semestre e 300 all’anno. Devono però essere compiute almeno 50 transazioni ogni 6 mesi. La novità sperimentata in occasione del periodo natalizio, è stata poi mantenuta ed è tuttora attiva come ‘cashback di Stato’. Il punto però è che sarebbero stati individuati ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 5 febbraio 2021): 4chenelOrmai in molti conoscono il meccanismo del, ossia quella novità introdotta lo scorso dicembre dal Governo Conte bis, per incentivare i consumi e favorire i pagamenti compiuti con carta di credito, bancomat e altri sistemi elettronici, presso ‘negozi fisici’. Per questa via, si ha diritto ad undel 10% per ciascuna spesa, fino a 150 euro a semestre e 300 all’anno. Devono però essere compiute almeno 50 transazioni ogni 6 mesi. La novità sperimentata in occasione del periodo natalizio, è stata poi mantenuta ed è tuttora attiva come ‘di Stato’. Il punto però è che sarebbero stati individuati ...

prontotaxi_6645 : #066645taxi #taxi #roma #cashback #service #rimborso CASH BACK con Prontotaxi 066645?????? Chiama Prontotaxi 066645.… - infoiteconomia : Cashback: come avere il rimborso gratis - infoiteconomia : Cashback, bug nel sistema: come avere il rimborso senza acquisti - infoiteconomia : Cashback, se vuoi raddoppiare il tuo rimborso devi fare così - infoiteconomia : Cashback su Amazon, trucchetto per rimborso anche con acquisti online -