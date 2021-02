Ricostruzione post sisma, il commissario Legnini: presentato pacchetto 4,7 mld Recovery e fondi Ue (Di venerdì 5 febbraio 2021) Teramo - Il commissario straordinario, Giovanni Legnini, ha consegnato in Parlamento il pacchetto di proposte per l'utilizzo delle risorse del Recovery fund e dei fondi della programmazione europea per rafforzare la Ricostruzione, non solo materiale, del Centro Italia colpito dai terremoti del 2009 e del 2016. "In tutto, - spiega la struttura commissariale - il pacchetto vale 4,7 miliardi di euro. Di questi, 1,78 miliardi sono previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla base dei progetti del Recovery Fund, e sono finalizzati specificamente alla 'Rigenerazione delle aree del sisma'". "Altri 2,95 miliardi di euro - aggiunge la struttura commissariale - sono previsti, per le stesse aree del Centro Italia, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Teramo - Ilstraordinario, Giovanni, ha consegnato in Parlamento ildi proe per l'utilizzo delle risorse delfund e deidella programmazione europea per rafforzare la, non solo materiale, del Centro Italia colpito dai terremoti del 2009 e del 2016. "In tutto, - spiega la struttura commissariale - ilvale 4,7 miliardi di euro. Di questi, 1,78 miliardi sono previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla base dei progetti delFund, e sono finalizzati specificamente alla 'Rigenerazione delle aree del'". "Altri 2,95 miliardi di euro - aggiunge la struttura commissariale - sono previsti, per le stesse aree del Centro Italia, ...

Linkiesta : L’Italia si merita il governo #Draghi, grazie al whatever it takes di #Renzi. La legislatura potrebbe affrontare l… - Ringhio_e_basta : RT @FratellidItalia: ?? Grazie a Fratelli d'talia la ricostruzione post terremoto è entrata nel disegno del Recovery Plan. Ma questo non ci… - chrdioc : Commissario straordinario, Anac e Invitalia rafforzano la vigilanza sulla Ricostruzione post sisma 2016 - mariate53291314 : RT @ReStartABDAC: ??Dal WebGIS #ReSTART è possibile accedere agli open data resi disponibili dagli enti nell’area della #ricostruzione post… - dontealberto : RT @FratellidItalia: ?? Grazie a Fratelli d'talia la ricostruzione post terremoto è entrata nel disegno del Recovery Plan. Ma questo non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruzione post Appello di 100 economisti europei: patto Stati - BCE per cancellare il debito

Cancellare i debiti pubblici detenuti dalla BCE per facilitare la ricostruzione sociale ed ambientale post - pandemia. È l'appello rivolto da più di 100 economisti europei a Francoforte. La proposta è stata elaborata da un gruppo di economisti francesi, fra i quali ...

Draghi è cruciale anche per l'Ue (che perderà Merkel)

Al proposito riflettiamo su alcuni aspetti di queste aspirazioni che sono anche doveri di civiltà di un Paese che con la Repubblica e la Ricostruzione ha più volte dimostrato di saper superare crisi ...

Ricostruzione post-sisma e DL Semplificazioni: chiarimenti su difformità, controlli, incarichi professionali ingenio-web.it Perché la Meloni non vuole Draghi

La tentazione è lontana almeno quanto la reale possibilità che il centrodestra resti unito. Almeno stando così le cose. Ma difficile che Giorgia Meloni, che ha sempre sventolato la coerenza quale migl ...

Ricostruzione post sisma, il commissario Legnini: presentato pacchetto 4,7 mld Recovery e fondi Ue

Cronaca Teramo - 05/02/2021 10:11 - Il commissario straordinario, Giovanni Legnini, ha consegnato in Parlamento il pacchetto di proposte per l'utilizzo delle risorse del Recovery ...

Cancellare i debiti pubblici detenuti dalla BCE per facilitare lasociale ed ambientale- pandemia. È l'appello rivolto da più di 100 economisti europei a Francoforte. La proposta è stata elaborata da un gruppo di economisti francesi, fra i quali ...Al proposito riflettiamo su alcuni aspetti di queste aspirazioni che sono anche doveri di civiltà di un Paese che con la Repubblica e laha più volte dimostrato di saper superare crisi ...La tentazione è lontana almeno quanto la reale possibilità che il centrodestra resti unito. Almeno stando così le cose. Ma difficile che Giorgia Meloni, che ha sempre sventolato la coerenza quale migl ...Cronaca Teramo - 05/02/2021 10:11 - Il commissario straordinario, Giovanni Legnini, ha consegnato in Parlamento il pacchetto di proposte per l'utilizzo delle risorse del Recovery ...