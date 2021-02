Richard Berry accusato di stupro incestuoso. La figlia: “Papà ha abusato di me, costretta a giochi sessuali con altri bambini” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Papà ha abusato di me. L’accusa più terribile piomba sul capo dell’attore Richard Berry. Colin Berry-Rojtman, la figlia di uno dei più celebri attori francesi viventi, ha accusato il padre giorni fa di stupro incestuoso. La stampa francese ha infatti pubblicato la notizia di una denuncia depositata alla Procura di Parigi da parte della 45enne, figlia maggiore di Berry, riguardo “atti di stupro incestuoso o violenza sessuale e corruzione minorile”. La Berry-Rojtman ha raccontato a Le Monde di quello che sarebbe accaduto in casa Berry negli anni Ottanta quando era piccola: il padre la baciava in bocca con la lingua ed era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)hadi me. L’accusa più terribile piomba sul capo dell’attore. Colin-Rojtman, ladi uno dei più celebri attori francesi viventi, hail padre giorni fa di. La stampa francese ha infatti pubblicato la notizia di una denuncia depositata alla Procura di Parigi da parte della 45enne,maggiore di, riguardo “atti dio violenza sessuale e corruzione minorile”. La-Rojtman ha raccontato a Le Monde di quello che sarebbe accaduto in casanegli anni Ottanta quando era piccola: il padre la baciava in bocca con la lingua ed era ...

