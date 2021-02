Riapertura stadi, Sileri: “Il campionato finirà senza spettatori” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il viceministro della salute uscente Pierpaolo Sileri ha espresso la sua perplessità circa il possibile ritorno degli spettatori allo stadio nel corso del campionato di Serie A tuttora in corso e in collegamento con La Zanzara ha piuttosto spiegato come sia molto complicato che questo possa accadere: “Secondo me il campionato di calcio finirà senza spettatori. Dipende dall’evoluzione della pandemia, ma allo stato attuale non vedo una Riapertura degli stadi a breve”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il viceministro della salute uscente Pierpaoloha espresso la sua perplessità circa il possibile ritorno deglialloo nel corso deldi Serie A tuttora in corso e in collegamento con La Zanzara ha piuttosto spiegato come sia molto complicato che questo possa accadere: “Secondo me ildi calcio. Dipende dall’evoluzione della pandemia, ma allo stato attuale non vedo unadeglia breve”. SportFace.

