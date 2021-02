Riapertura stadi, incontro positivo Lega-Cts: mille tifosi in primavera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri c’è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli stadi Vedere gli stadi vuoti è diventata ormai la normalità, ma l’assenza dei tifosi continua a essere un fardello pesante nel mondo del calcio. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro virtuale tra la Lega Serie A e il Comitato Tecnico Scientifico per parlare di tempi e modalita? di una possibile e ovviamente parziale Riapertura al pubblico di stadi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le trattative hanno dato esito positivo e le intenzioni, sempre tenendo conto della curva dei contagi, sarebbero quelle di riaprire a mille persone in primavera. Si è poi parlato della questione Europeo, con il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri c’è stata una riunione tra lae il Cts dove si è parlato della possibile apertura degliVedere glivuoti è diventata ormai la normalità, ma l’assenza deicontinua a essere un fardello pesante nel mondo del calcio. Nella giornata di ieri c’è stato unvirtuale tra laSerie A e il Comitato Tecnico Scientifico per parlare di tempi e modalita? di una possibile e ovviamente parzialeal pubblico di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le trattative hanno dato esitoe le intenzioni, sempre tenendo conto della curva dei contagi, sarebbero quelle di riaprire apersone in. Si è poi parlato della questione Europeo, con il ...

juventibus : ??LA CARRELLATA DEL 5 FEBBRAIO?? ?? Si punta forte alla riapertura degli stadi ?? Oggi Ronaldo compie 36 anni! Tutto su… - Comogia30 : Della riapertura degli stadi hanno già parlato? #GovernoDraghi - Alberto13021972 : @MatteoPedrosi @IlMontanari @Turet781 @eneaben @TullioMon @MilanoFinanza @ilmolinari @TorinoFC_1906 Purtroppo riten… - ingrid25136239 : @Marco__Samp Immagino che ora lotteranno per la riapertura di stadi palestre etc - anninavigneto : @Emanuele_Cecala Ministro per la riapertura degli stadi. -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi Riapertura stadi, incontro positivo Lega - Cts: mille tifosi in primavera

Ieri c'è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli stadi

Calcio 1000 tifosi in Serie A in Primavera, 30% a Euro 2021: c'è il piano

...2 miliardi con stadi chiusi fino a giugno' 25/01/2021 A 18:17 Sarà determinante, ça va sans dire , la buona riuscita della campagna vaccinale ed è proprio questa la discriminante per la riapertura ...

Tifosi allo stadio? La Figc al lavoro per riaprire: obiettivo Europeo La Gazzetta dello Sport Riapertura stadi, incontro positivo Lega-Cts: mille tifosi in primavera

Ieri c’è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli stadi. Vedere gli stadi vuoti è diventata ormai la normalità, ma l’assenz ...

Euro 2021, tifosi all'Olimpico? Il progetto di Gravina

Insomma il progetto di riapertura degli stadi andrà confrontato con la realtà dei numeri, tra qualche mese: ma la volontà di portare i tifosi a Euro 2021 c'è, e le parti sono al lavoro per pianificare ...

Ieri c'è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli...2 miliardi conchiusi fino a giugno' 25/01/2021 A 18:17 Sarà determinante, ça va sans dire , la buona riuscita della campagna vaccinale ed è proprio questa la discriminante per la...Ieri c’è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli stadi. Vedere gli stadi vuoti è diventata ormai la normalità, ma l’assenz ...Insomma il progetto di riapertura degli stadi andrà confrontato con la realtà dei numeri, tra qualche mese: ma la volontà di portare i tifosi a Euro 2021 c'è, e le parti sono al lavoro per pianificare ...