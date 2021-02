Riapertura stadi | Gravina | “Sono ottimista” Ipotesi 1000 tifosi per la Serie A e 30% agli Europei

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabrieleper ladegliaiper il finale di stagione diA ma anche, e soprattutto, per i prossimi. Il numero uno della Figc ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera affrontando diversi temi caldi del calcio nostrano.: "peral pubblico"caption id="attachment 947219" align="alignnone" width="801"(Getty Images)/caption"C’è stato mercoledì un incontro con il Cts per parlare dell’Europeo a Roma (4 partite, ndr). È stato un vertice positivo", ha esorditoin merito al pubblico negli. "Non cipreclusioni, neppure per ...

Tele_Nicosia : Calcio, Gravina: 'Ottimista su parziale riapertura stadi' - ninoBertolino : RT @Sport_Mediaset: #Figc e #Cts d'accordo sulla riapertura degli #stadi. Questa la formula: 1000 persone a marzo e il 30% agli Europei. S… - ilfaroonline : Riapertura stadi al pubblico, Gravina: “Sono ottimista, per Europeo e campionato” - BinaryOptionEU : RT '#Calcio, #Gravina: 'Ottimista su parziale riapertura stadi' - gazzettaGranata : Gravina al CorrSera: “Il calcio ha bisogno di una rivoluzione. Riapertura stadi possibile” #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

Il tema è quello dellaparziale die palazzetti al pubblico. "Risultato: una discussione in un'atmosfera positiva con una road map che fa sperare'. Bisognerà prima verificare che le ...... nelle prossime settimane si diramerà un piano volto a riaprire gradualmente gli. L'ipotesi attualmente più probabile è unaparziale a partire dall'inizio della primavera , che non ...Roma, tra 15 giorni si decide per la riapertura degli stadi: sensazioni positive, l’Olimpico riapre ai tifosi in maniera parziale ...È stato un vertice positivo”, ha esordito Gravina in merito al pubblico negli stadi. “Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di una parziale ...