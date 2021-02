Revenge porn causò licenziamento della maestra: procura chiede condanna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una condanna a otto mesi per violazione del codice del 2003 sulla privatezza è quanto richiesto dalla procura di Torino nei confronti dei due imputati per il caso della maestra d’asilo che nel 2018 perse il lavoro dopo essere stata vittima di Revenge porn da parte dell’ex fidanzato che aveva mandato immagini intime in una chat, arrivata poi alle mamme e alla direttrice dell’asilo in cui lavorava. Secondo la ricostruzione dell’accusa, quando la notizia si sparse l’insegnante fu costretta a rassegnare le dimissioni. Gli avvocati della difesa invece, oltre a respingere gli addebiti affermano che in base a un decreto legislativo del 2018 (che ha modificato la normativa in attuazione di un Regolamento Europeo) è possibile che il comportamento dei due imputati non sia ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unaa otto mesi per violazione del codice del 2003 sulla privatezza è quanto richiesto dalladi Torino nei confronti dei due imputati per il casod’asilo che nel 2018 perse il lavoro dopo essere stata vittima dida parte dell’ex fidanzato che aveva mandato immagini intime in una chat, arrivata poi alle mamme e alla direttrice dell’asilo in cui lavorava. Secondo la ricostruzione dell’accusa, quando la notizia si sparse l’insegnante fu costretta a rassegnare le dimissioni. Gli avvocatidifesa invece, oltre a respingere gli addebiti affermano che in base a un decreto legislativo del 2018 (che ha modificato la normativa in attuazione di un Regolamento Europeo) è possibile che il comportamento dei due imputati non sia ...

LaValeFaV : @stanzaselvaggia Non è andata proprio così. Fermo restendo che il revenge porn è un atto grave e come tale deve ess… - Pedro69280970 : RT @SkyTG24: Maestra vittima revenge porn licenziata: chieste 2 condanne a Torino - nuovasocieta : Revenge porn causò licenziamento della maestra: procura chiede condanna - UAAR_it : #Marocco, #donna vittima di #revengeporn condannata per oltraggio al #pudore e relazione fuori dal #matrimonio. Mor… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maestra vittima revenge porn licenziata: chieste 2 condanne a Torino -