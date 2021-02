Renzi sta sereno: votiamo sì a prescindere. Il Pd preme sul fisco per escludere la Lega (Di sabato 6 febbraio 2021) Farà parte del governo anche la Lega di Salvini, l’uomo del Papeete e dei «pieni poteri»? A Matteo Renzi non importa più. Come non gli importa del Mes, del reddito di cittadinanza, del ponte sullo stretto e di tutti gli altri temi che per settimane ha scagliato contro la maggioranza di cui faceva parte. Fino all’imbarazzante tarantella del tavolo sul programma allestito da Roberto Fico, dove a ogni istante da Iv usciva un pretesto in più per affossare Giuseppe Conte. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Farà parte del governo anche ladi Salvini, l’uomo del Papeete e dei «pieni poteri»? A Matteonon importa più. Come non gli importa del Mes, del reddito di cittadinanza, del ponte sullo stretto e di tutti gli altri temi che per settimane ha scagliato contro la maggioranza di cui faceva parte. Fino all’imbarazzante tarantella del tavolo sul programma allestito da Roberto Fico, dove a ogni istante da Iv usciva un pretesto in più per affossare Giuseppe Conte. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ferrazza : Renzi dice al Corriere che l’Arabia Saudita rappresenta un baluardo contro l’estremismo islamico. Evidentemente st… - 6000sardine : #Renzi: “L’unica cosa che chiediamo è di #farepresto” Ormai la credibilità di Matteo Renzi sta davvero barcolland… - Broadway42nd : @ostvest Renzi che parla inglese per un inglese/americano dev’essere un po’ come sentire Friedman che parla italian… - andrea_pecchia : Niet, sta cosa russa. Ma già che non l'ha scritto in arabo. Olè. #propagandalive #Renzi - uburoi1 : Tra poco non riuscirò più a scrivere il cancro mi sta consumando e sono alla fine ,so che non interessa a nessuno,t… -