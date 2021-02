Renzi querela Casalino dopo accusa omofobia/ Ma Rocco smentisce “nessuna intervista”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella medesima giornata, scrive Libero Quotidiano, il capo ufficio stampa ed ex gieffino faceva sapere che 'In queste ore non ho rilasciatoné dato dichiarazioni alla stampa, ...

fattoquotidiano : Renzo Ulivieri compie 80 anni: “Pirlo? Ragazzo preparatissimo. Baggio? Con lui feci un errore. Renzi? Se parlo risc… - MastroTitta9 : Già il fatto che Renzi fosse riuscito a mandare a casa Conte, Di Maio e Zingaretti è stato un autentico sollievo ma… - Mauro73432329 : - Wolf6712 : RT @Libero_official: #Renzi querela #Casalino per l'intervista, poi smentita, al #Foglio - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: #Renzi querela #Casalino per l'intervista, poi smentita, al #Foglio -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi querela

Liberoquotidiano.it

CASALINO DOPO ACCUSE DI OMOFOBIA Lo stesso quotidiano tra gli altri virgolettati aveva anche aggiunto, attribuendoli sempre a Casalino : 'In politica non c'è il buono e il cattivo. Ci ...Reagì pesantemente lo stesso Salvini , il giornalista venne criticato pure da Matteoe la Rai,... Visto quanto scritto dalla Saltamartini, Sanfilippo ha però presentato una, sostenendo di ...Matteo Renzi avrebbe querelato Rocco Casalino dopo le accuse di omofobia rilasciate nell'intervista al Foglio, ma lui smentisce "virgolettati non miei".L'intervista a Renzo Ulivieri, che festeggia i suoi 80 anni tra la panchina del Pontedera femminile e la scuola calcio di Coverciano: "Non so cosa sia la noia” [LEGGI] ...