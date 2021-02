Renzi IV | siamo al fianco di Draghi | errore porre veti

(Di venerdì 5 febbraio 2021) "Italia Viva accoglie l'appello del presidente della Repubblica e appoggerà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti saranno tecnici e quanti politici. Abbiamo detto acheal suo".Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, dopo l'incontro con il premier incaricato Mario, denunciando: "Chi ponesta rifiutando l'appello del presidente della Repubblica che ha espressamente escluso che questo governo avesse una connotazione politica ma ha parlato di un governo in cui tutte le forze politiche sostengano il presidente incaricato"."presidente del Consiglio è una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti, il periodo storico in cui il nostro Paese avrà più soldi da spendere nella sua storia Repubblicana ci ...

Abbiamo detto a Draghi che siamo al suo fianco". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dopo l'incontro con il premier incaricato Mario Draghi, denunciando: "Chi pone veti sta rifiutando l'appello del presidente della Repubblica". Scontati i Sì di Leu, Italia Viva e Pd. Non è scontata l'adesione di Forza Italia. Fratelli d'Italia resta ferma sul no, attendista la Lega salviniana. "Il solo incarico a Mario Draghi "ha portato una ventata di credibilità e fiducia nel Paese" perché l'ex presidente della Bce "è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti".