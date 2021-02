Renzi | Italia Viva con Draghi | Berlusconi non sarà alle consultazioni | Meloni | FdI non voterà la fiducia | Salvini apre

Agenzia_Ansa : Nel centro di Roma è apparsa un'opera dello street artist Harry Greb dedicata al leader di Italia Viva Matteo Renzi… - Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - RaiNews : Un nuovo murale dell'artista Harry Greb a Roma ritrae il leader di Italia Viva con il principe saudita sulla scia d… - Astolfo1968 : RT @FrancescoLollo1: Il Pd non vuole la Lega, il Presidente chiede tecnici, i 5Stelle vogliono i politici, la Lega non vuole i 5 stelle, Re… - freeskipperIT : @Misurelli77 @ocaignorante #GiorgiaMeloni a #MarioDraghi: #FdI non andrà mai al governo con #PD, #M5s e #Renzi. Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Italia

05 feb 13:38 LeU: no con chi vuole la flat tax - VIDEO - - > Leggi AncheViva sosterrà il governo, indipendentemente dal nome dei ministri - M5s, ok voto su Rousseau 05 feb 13:31: ...Meloni ha spiegato: 'Fratelli d'non andrà mai al Governo con Cinque stelle Pd e'. La presidente di Fratelli d'ha anche detto: 'Draghi ha detto delle cose condivisibili sul piano ...La presidente di Fratelli d’Italia potrebbe al massimo optare per l’astensione. «Ma non entriamo in governi con Pd o M5S e che ha un orizzonte di legislatura». Per la destra la strada preferibile rest ..."Mi pare che la scelta sia l'orizzonte di legislatura, a maggior ragione Fratelli d'Italia non è favorevole alla nascita di un governo Draghi" ...