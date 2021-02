Renzi: Draghi è polizza per i nostri figli | Berlusconi non sarà alle consultazioni | LeU chiude alla Lega | Salvini apre (Di venerdì 5 febbraio 2021) Proseguono le consultazioni di Mario Draghi per la formazione del governo: il premier incaricato ha visto in mattinata le autonomie, Leu e IV; nel pomeriggio sarà la volta di FdI, Pd e FI. Renzi : '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Proseguono ledi Marioper la formazione del governo: il premier incaricato ha visto in mattinata le autonomie, Leu e IV; nel pomeriggiola volta di FdI, Pd e FI.: '...

gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - fattoquotidiano : Quando Matteo Renzi attaccava Mario Draghi: travolto dal Montepaschi lo accusava di aver trascurato troppo a lungo… - ilriformista : Corre voce che questo giornale sia renziano. Non è vero. È un giornale assolutamente indipendente, liberale, garant… - sergimagugliani : RT @paspro2: @beppe_grillo Domani, per il bene del Paese, per dare ok a Draghi, bisognerebbe, oltre che conferma delle leggi fatte, chieder… - Paoletto003 : RT @enrico_farda: Quindi #Renzi, l'antipatico, il bullo, l'egocentrico, l'#innominabile, #demolitionman, ha regalato all'Italia #Draghi e c… -