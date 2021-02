Renzi da Draghi presenta il piano ' Shock' | ' Lui una polizza assicurativa'

fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - ilriformista : Corre voce che questo giornale sia renziano. Non è vero. È un giornale assolutamente indipendente, liberale, garant… - CapraGianfranc2 : RT @marieta99044909: Spread sotto 100 punti. Da prima del 2008 era successo solo una volta nel 2015 con governò Renzi Pigliate e mandate… - Michele2125 : RT @ErmannoKilgore: #crisidigoverno #consultazioni #Draghi Su #Rousseau in questo momento di emergenza passerebbe magari un governo #PD #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Draghi

: sosterremo, è polizza sul futuro dell'Italia 'Sosterremo il governoindipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno', ha detto Matteo(Iv) al termine ......delle volte in cui l'ex comico ha lanciato i suoi strali dal palco e dal blog contro Marioe ... Leggi anche Grillo e quelle scintille conin streaming nel 2014: "Non sei credibile, non ...Beppe Grillo è uscito dal blog. Ed è apparso a Roma, per evitare che scompaia tutto il resto. Materializzarsi, come unico modo per scongiurare l’antimateria definitiva del suo Movimento, e quel fenome ...««Volete vedere come sto? Benissimo» dice il leader di Italia viva tirandosi giù la mascherina. «Dicono che saremo meno rilevanti nel governo Draghi? Ne sono entusiasta. L’appoggio al nuovo esecutivo ...