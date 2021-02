Regioni gialle e arancioni | chi può cambiare colore | Puglia verso il giallo | Bolzano in lockdown

TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - _MiBACT : Musei, #MiBACT: «Da lunedì riaprono #museitaliani e parchi archeologici nelle regioni gialle».… - MediasetTgcom24 : Speranza: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria arancioni, le altre Regioni gialle - repubblica : RT @eziomauro: Monitoraggio, Rt nazionale a 0,84: sedici regioni e una provincia gialle - eziomauro : Monitoraggio, Rt nazionale a 0,84: sedici regioni e una provincia gialle -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni gialle

...che i ristoranti potranno essere aperti dal 5 marzo sia a pranzo sia a cena nelle zone, ... Il nuovo Dpcm scade il 5 marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra lee ...Tutte le altresarebbero confermate in zona gialla. Intanto, si va verso il primo weekend ... E sperano di restareanche le Marche . Impianti sciistici: da Cts ok alla riapertura. ...”Accogliamo con soddisfazione il parere positivo del Cts sulle riaperture degli impianti sciistici nelle zone gialle a partire dal 15 febbraio, e sulla stessa linea ribadiamo la necessità di riaprire, ...Sardegna verso la zona gialla. L'esito dell'analisi della cabina di regia: Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono arancioni. In Alto Adige scatta il lockdown, in Abruzzo tre comuni entrano i ...