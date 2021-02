Redditi di cittadinanza impropri:indagini trafficanti di droga, imprenditori e avvocati (Di venerdì 5 febbraio 2021) Frode scoperta a Messina dalla Guardia di Finanza che ha avviato le indagini per gli evasori impropri del reddito di cittadinanza. Non solo trafficanti di droga in lista tra gli evasori del reddito di cittadinanza, ma anche avvocati ed imprenditori risultano indagati nella maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 175 arresti per illecito sul beneficio del reddito di cittadinanza. L’operazione è del valore di un milione, 120 mila e 133 euro e riguarda una serie di attività e liberi professionisti colpevoli di frode, fra cui un avvocato, alcuni imprenditori, negozianti e lavoratori in nero. Ma non è tutto: l’operazione ha anche bloccato l’erogazione di un’altra consistente somma di ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Frode scoperta a Messina dalla Guardia di Finanza che ha avviato leper gli evasoridel reddito di. Non solodiin lista tra gli evasori del reddito di, ma ancheedrisultano indagati nella maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 175 arresti per illecito sul beneficio del reddito di. L’operazione è del valore di un milione, 120 mila e 133 euro e riguarda una serie di attività e liberi professionisti colpevoli di frode, fra cui un avvocato, alcuni, negozianti e lavoratori in nero. Ma non è tutto: l’operazione ha anche bloccato l’erogazione di un’altra consistente somma di ...

