Real Madrid, Zidane stizzito: "L'anno scorso abbiamo vinto la Liga, certe domande mi fanno ridere"

Bufera in casa Real Madrid dopo le dichiarazioni rilasciate da Zinedine Zidane. Il tecnico delle Merengues, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Huesca, ha parlato senza trattenersi del trattamento che sta ricevendo in questa stagione soprattutto da parte della stampa locale. I blancos in questa prima parte di campionato hanno vissuto di alti e bassi e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il modesto Levante. I punti di distacco dalla capolista Atletico Madrid sono addirittura 10 con i Colchoners che devono ancora recuperare una gara. "Meritiamo di continuare a lottare. L'anno scorso abbiamo vinto la Liga."

Parte questa sera la 22a giornata di Liga spagnola che vede svettare solitario in classifica l'Atletico Madrid di Simeone che vanta 10 punti di vantaggio su Barcellona e Real dovendo in più, recuperare una partita. Alle ore 21.00 calcio d'inizio tra Alaves e Valladolid. Gli ospiti sono reduci da tre ...

Belgio, la reazione di Roberto Martinez al nuovo infortunio di Eden Hazard

Il nuovo infortunio di Edez Hazard ha destato preoccupazione sia in Spagna che in Belgio. L'attaccante del Real, dal suo arrivo a Madrid, ha passato più termpo in infermeria che in campo, non riuscendo ad esprimersi agli stessi livelli di Londra. Lo stessoo medico sociale del Belgio si è detto molto ...

L'allenatore Blanco si sfoga coi giornalisti in conferenza stampa, rei di non portare il dovuto rispetto alla sua squadra e a lui direttamente.

