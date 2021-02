Real Madrid, Zidane sbotta in conferenza: “rispettate chi lavora qui, non merito questo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Zidane è riuscito negli ultimi anni a vincere tantissimi trofei con il Real Madrid, soprattutto in Champions League è stato protagonista di un percorso veramente eccezionale. La stagione in corso non può essere di certo entusiasmante, in Liga spagnolo occupa il terzo posto ed i punti di svantaggio dalla capolista Atletico Madrid sono addirittura 10. Sul banco degli imputati è finito anche l’ex calciatore della Juventus, il conferenza stampa il francese ha sbottato. Zidane furioso in conferenza stampa Foto di Juanjo Martin / AnsaAlla vigilia della trasferta contro l’Huesca, Zinedine Zidane ha utilizzato toni altissimi. “Veramente mi chiedi se ho intenzione di smettere e tornare a casa? La mia squadra sta combattendo e io sto ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021)è riuscito negli ultimi anni a vincere tantissimi trofei con il, soprattutto in Champions League è stato protagonista di un percorso veramente eccezionale. La stagione in corso non può essere di certo entusiasmante, in Liga spagnolo occupa il terzo posto ed i punti di svantaggio dalla capolista Atleticosono addirittura 10. Sul banco degli imputati è finito anche l’ex calciatore della Juventus, ilstampa il francese hato.furioso instampa Foto di Juanjo Martin / AnsaAlla vigilia della trasferta contro l’Huesca, Zinedineha utilizzato toni altissimi. “Veramente mi chiedi se ho intenzione di smettere e tornare a casa? La mia squadra sta combattendo e io sto ...

pisto_gol : Nella storia del Calcio si ricordano l’Ajax di Rinus Michels & Cruyff, il Milan di Sacchi & dei tre olandesi, il Ba… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bufera Real Madrid, Zidane sbotta: 'Ditemelo in faccia se volete che vada via' - 100x100Napoli : #Zidane ha usato toni forti nell'ultima conferenza stampa. - TUTTOJUVE_COM : Bufera Real Madrid, Zidane sbotta: 'Ditemelo in faccia se volete che vada via' - sportface2016 : #RealMadrid, #Zidane sbotta contro la stampa: 'Io e miei calciatori meritiamo rispetto' #Liga -