Rassegna stampa di venerdì 5 febbraio: sfoglia le prime pagine dei quotidiani (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa politica domina le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, venerdì 5 febbraio 2021. E’ il giorno del governo Draghi e la relativa fine dell’era Conte. sfoglia la gallery a cura di Anteprima24.it. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa politica domina ledeiin edicola oggi,2021. E’ il giorno del governo Draghi e la relativa fine dell’era Conte.la gallery a cura di Anteprima24.it. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : Sto guardando la rassegna stampa. Metà giornali titolano su quello che faremo noi, si no astenuti. Cosa non avete c… - StefanoFassina : Rassegna stampa su Governo #Draghi : la pur residua sovranità popolare è dannosa perdita di tempo. Ti porta bibitar… - tvsvizzera : Per i quotidiani svizzeri i punti di forza di Draghi sono la sua autorevolezza e la sua credibilità internazionale.… - vitoantonio3 : RT @StefanoFassina: Rassegna stampa su Governo #Draghi : la pur residua sovranità popolare è dannosa perdita di tempo. Ti porta bibitari o… - edoardo_ceriani : Rassegna stampa, i quotidiani sportivi -