Rapporto Aifa | settemila reazioni avverse al vaccino | “Solo il 7 | 6% gravi”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In Italia sono state somministrate ben 1.564.090 dosi dianti Covid, e sono pervenute 7.337 segnalazioni di, di cui il 92,4% sono riferite a eventi non, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia e stanchezza, dolori muscolari. Questo è emerso dal primomensile dell’Agenzia italiana del Farmaco () sulla sorveglianza dei vaccini utilizzati finora nella lotta al Coronavirus, vale a dire il Comirnaty di Pfizer/BioNTech e quello di Moderna. Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose delmesso a punto da Pfizer e dalla tedesca BioNtech (99%), che è stato anche il più utilizzato, ein minor misura ilModerna (1%). Con ilComirnaty sono ...