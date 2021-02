“Rapporti pessimi con Renzi? Omofobia”: Rocco Casalino querelato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rocco Casalino è stato querelato da Matteo Renzi per un’accusa che l’ex portavoce di Conte ha espresso durante un’intervista. La caduta di Giuseppe Conte e del governo è coincisa con la fine dell’incarico da portavoce del premier di Rocco Casalino. Per il responsabile dell’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle, in questi anni responsabile della comunicazione del presidente del consiglio si chiude dunque una parentesi durata quasi tre anni, della quale tira in parte le somme nell’autobiografia che uscirà nei prossimi giorni. Intanto pare che per Rocco ci siano problemi legati ad un colloquio avuto con il Foglio. Non è certo un segreto che tra il portavoce ed il leader di Italia Viva Matteo Renzi non ci sia un rapporto idilliaco, motivo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021)è statoda Matteoper un’accusa che l’ex portavoce di Conte ha espresso durante un’intervista. La caduta di Giuseppe Conte e del governo è coincisa con la fine dell’incarico da portavoce del premier di. Per il responsabile dell’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle, in questi anni responsabile della comunicazione del presidente del consiglio si chiude dunque una parentesi durata quasi tre anni, della quale tira in parte le somme nell’autobiografia che uscirà nei prossimi giorni. Intanto pare che perci siano problemi legati ad un colloquio avuto con il Foglio. Non è certo un segreto che tra il portavoce ed il leader di Italia Viva Matteonon ci sia un rapporto idilliaco, motivo ...

