Quel gran pezzo dell’Ubalda: censura e curiosità sul film con Edwige Fenech (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quel gran pezzo dell’Ubalda, cosa c’è da sapere sul film del 1972 con la bellissima Edwige Fenech e Pippo Franco Come molti film della diva Edwige Fenech la pellicola del 1972 provocò delle polemiche e non pochi malumori da parte della pudica società italiana di quegli anni che ancora non aveva accettato del tutto le rivendicazioni di libertà sessuale del 1968. Il titolo per intero è Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda: molto lungo e che già dice molto sul genere e contenuto. Oltre alla bella attrice franco-italiana il protagonista maschile è Pippo Franco. La trama: Olimpio de’ Pannocchieschi (Pippo Franco) torna nel ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021), cosa c’è da sapere suldel 1972 con la bellissimae Pippo Franco Come moltidella divala pellicola del 1972 provocò delle polemiche e non pochi malumori da parte della pudica società italiana di quegli anni che ancora non aveva accettato del tutto le rivendicazioni di libertà sessuale del 1968. Il titolo per intero ètutta nuda e tutta calda: molto lungo e che già dice molto sul genere e contenuto. Oltre alla bella attrice franco-italiana il protagonista maschile è Pippo Franco. La trama: Olimpio de’ Pannocchieschi (Pippo Franco) torna nel ...

pfmajorino : Il governo croato si doveva semplicemebnte scusare. Invece inventa e accusa (non abbiamo mai avuto intenzione di su… - MarcoGiovagnol3 : @zlatanesimo11 @FabRavezzani Comunque erano esempi.Di società che possono permettersi di fare concorrenza al Milan… - Ceraunavolta6 : Equilibrato, educato, docile, intelligente, gran senso dell'umorismo, sempre pronto al confronto civile... finché n… - TERESACOLLOVA : @giuliaselvaggi2 Che nervo scoperto le ha toccato Di Maio?? O è proprio acidità di base? No perché a guardare quel… - SilviaPrato1 : RT @Bresingar: Forse il gol più bello che abbia mai visto, e anche se in quel momento fu un gran dolore, da un lato ne sono onorato -