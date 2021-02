Quattro giorni senza notizie di Ahmed, lo studente egiziano scomparso. Parla l’amica: «Abbiamo paura che la polizia lo stia torturando» (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Il 1 febbraio è entrato nella stazione di polizia del quinto distretto al Cairo e non è più uscito. Suo padre lo stava aspettando fuori, quindi è impossibile che sia scappato. Come si fa a sparire nel nulla?». A Parlare è Rawda, un’amica di Ahmed Samir Abdelhay Ali, lo studente egiziano di 29 anni alla Central European University di Vienna, di cui si sono perse le tracce da Quattro giorni. Non vuole usare il suo vero nome perché ha timore di ritorsioni perché anche lei sui social media critica il regime di Abdel Fattah Al-Sisi e perché anche lei – come il suo amico Ahmed e come prima di lui Patrick Zaki – fa ricerche “scomode” che non piacciono al governo egiziano. L’attivismo e la ricerca “scomoda” che non piace al ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Il 1 febbraio è entrato nella stazione didel quinto distretto al Cairo e non è più uscito. Suo padre lo stava aspettando fuori, quindi è impossibile che sia scappato. Come si fa a sparire nel nulla?». Are è Rawda, un’amica diSamir Abdelhay Ali, lodi 29 anni alla Central European University di Vienna, di cui si sono perse le tracce da. Non vuole usare il suo vero nome perché ha timore di ritorsioni perché anche lei sui social media critica il regime di Abdel Fattah Al-Sisi e perché anche lei – come il suo amicoe come prima di lui Patrick Zaki – fa ricerche “scomode” che non piacciono al governo. L’attivismo e la ricerca “scomoda” che non piace al ...

