Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la semifinale a Melbourne? Montepremi bassissimo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 febbraio 2021)si è qualificato alledel torneo ATP 250 di1 al termine di un venerdì perfetto sul cemento australiano: prima ha sconfitto il sempre temibile sloveno Aljaz Bedene, poi ha zittito anche il serbo Miomir Kecmanovic e si è cosìla possibile di affrontare il vincente della contesa tra Khachanov e van de Zandschulp. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per vincere e per accedere all’atto conclusivo di questa competizione che precede gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis dove esordirà contro il canadese Denis Shapovalov.ha incominciato l’anno nel miglior modo possibile nella terra dei canguri e vuole proseguire su questa strada, mettendo nel mirino l’ingresso nella top 30 del ranking ATP e ...